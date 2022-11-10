Фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки» в кинотеатрах покажут на казахском языке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане фанаты киновселенной Marvel могут посмотреть фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки» на казахском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Министр культуры и спорта Даурен Абаев на премьере кинокартины отметил, что государство проделало большую работу для продвижения качественного мирового контента на территории страны на казахском языке.

«Спрос на кинокартины на казахском языке растет. Поэтому мы будем поддерживать и развивать проекты, которые будут представлены на нашем родном языке и интересны казахстанцам. В этом году министерство реализует масштабный проект по дубляжу лучших мировых фильмов. В ближайшее время на казахском заговорят и другие герои мировых блокбастеров», - отметил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Это седьмой фильм MARVEL, который представлен на казахском языке. Зрители старше 16 лет могут посмотреть картину во всех кинотеатрах страны с 10 ноября 2022 года.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК