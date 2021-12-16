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    Фильм «Акын» режиссера Дарежана Омирбаева вошел в программу Берлинского кинофестиваля

    16 Декабря 2021, 14:17

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - 72-ой Берлинский международный кинофестиваль, который пройдет с 10 по 20 февраля 2022 года, обнародовал первые фильмы, которые будут участвовать в престижной программе «Форум». Всего в списке 10 фильмов, среди них казахстанский фильм «Акын» режиссера Дарежана Омирбаева. Полная программа конкурса будет объявлена в январе следующего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

    Кинолента «Акын», снятая АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова» при поддержке Государственного центра поддержки национального кино, поднимает вопрос о роли искусства в обществе современных технологий и массового потребления и рассказывает о переживаниях поэта в мире, где поэзия мало кого волнует. Размышляя о трагичной судьбе поэта-мятежника XIX века, Махамбета Утемисова, он испытывает глубокое потрясение, понимая, насколько трудной и хрупкой всегда была жизнь поэта.

    Сценарий фильма написан по мотивам рассказа писателя Германа Гессе «Авторский вечер». Главную роль в картине сыграл солист группы «Жігіттер» Ердос Канаев.

    Напомним, мировая премьера фильма «Акын» состоялась на кинофестивале в Токио, где жюри были глубоко впечатлены казахстанской картиной и присудили Дарежану Омирбаеву приз «Лучший режиссер».

    В преддверии празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан ярчайший представитель «Казахской новой волны», участник и призер фестивалей в Каннах, Венеции и Локарно Дарежан Омирбаев получил почетное звание «Заслуженный деятель Казахстана».

    Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) – одно из крупнейших ежегодных событий мирового кинематографа, проходящее в феврале в столице Германии. Каждый год его посещают более 300 тысяч гостей и 20 тысяч профессионалов в области киноиндустрии из 124 стран мира.

    Организаторы 72-го Берлинского международного кинофестиваля заверили, что смотр состоится в традиционном формате. В гибридном режиме пройдут сопутствующие индустриальные мероприятия: Европейский кинорынок (10-17 февраля), Берлинский рынок копродукции (12-16 февраля), Berlinale Talents (12-17 февраля) и World Cinema Fund.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Культура Германия
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