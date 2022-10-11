Фильм «Ақын» представили мексиканскому зрителю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В мексиканской столице состоялся показ казахстанского фильма «Ақын». Картину представили в сегменте «Выдающиеся авторы» международного кинофестиваля современного кино «Black Canvas», прошедшего с 30 сентября по 9 октября этого года в Мехико, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Казахфильм».

Показу фильма предшествовало обращение его режиссера Дарежана Омирбаева к мексиканским кинолюбителям, озвученное временным поверенным в делах Казахстана в Мексике Олжасом Исабековым. Дарежан Омирбаев поблагодарил организаторов и выразил надежду, что его картина найдет своего зрителя в этой далекой стране. И оказался прав: казахстанский фильм пользовался успехом и был дважды показан в ходе кинофестиваля.

«Ақын» демонстрировался в оригинальной озвучке с субтитрами на испанском языке. По просьбе организаторов кинофестиваля, помощь в изготовлении субтитров оказали казахстанское посольство в Мехико и почетный консул нашей страны в Гвадалахаре Хорхе Гонсалес.

В общей сложности в этом году на кинофестивале «Black Canvas» было представлено более 125 картин, из которых 59 являются зарубежными. Многие из фильмов в разное время демонстрировались на других крупных кинофестивалях - в Венеции, Торонто, Каннах и др.

«Ақын», как известно, ранее был удостоен высоких оценок в Японии, Бразилии и на фестивале «Berlinale».

Фильм снят киностудией АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК при поддержке Государственного центра поддержки национального кино.

Фото: kazakhfilm.kz