Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Фильм Адильхана Ержанова «Голиаф» попал лонг-лист «Золотого глобуса»

    30 Ноября 2022, 18:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Художественный фильм Адильхана Ержанова «Голиаф», снятый в жанре нуар, попал в лонг-лист премии Golden Globe Awards. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

    «Золотой глобус» (Golden Globe Awards)- американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия «Золотой глобус» вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

    80-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2022 год состоится 10 января 2023 года.

    Сюжет казахстанско-российской картины «Голиаф», снятой отечественными компаниями Short brothers и Changepoint при участии киностудии «Казахфильм» и Cinerental, а также российских All Media (a START Company) и «Форест-Фильм», разворачивается в поселке Каратас, который давно оказался под властью местного авторитета Пошаева, известного своей жестокостью и импульсивностью. Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто осмеливается пойти против него. Такая же участь ждет и семью бедняка Арзу, чья жена заявляет о творящихся в Каратасе преступлениях в полицию.

    Съемки фильма прошли в пригороде Алматы летом прошлого года. В картине снялись известные казахстанские актеры: Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Альмира Турсын и Еркен Губашев. Также в фильме задействованы российские актеры Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко.

    Мировая премьера фильма состоялась в конкурсе «Новые Горизонты» 79-го Венецианского Международного кинофестиваля (приз независимых кинокритиков «Bisato d’oro2 актерам Берику Айтжанову и Данияру Алшинову «За лучшую мужскую роль»).
    Культура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Давид Чарлин представит Казахстан на Junior Eurovision-2022 в Ереване
    Вечер памяти Матена Бижанова состоялся в Кокшетау
    «Евгений Онегин» выйдет на сцену «Астана Опера»
    Стали известны пять кинокартин на получение Европейской кинопремии в 2022 году
    Популярное
    1 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
    2 50 млн евро в Казахстан намерена инвестировать французская машиностроительная компания
    3 Олигарх Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге
    4 Энергетики просят экибастузцев отказаться от​ сомнительных способов ускорить подачу тепла в дома
    5 Французская компания намерена построить ветроэлектростанцию на юго-востоке Казахстана
    Новости партнеров