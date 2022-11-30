Фильм Адильхана Ержанова «Голиаф» попал лонг-лист «Золотого глобуса»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Художественный фильм Адильхана Ержанова «Голиаф», снятый в жанре нуар, попал в лонг-лист премии Golden Globe Awards. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

«Золотой глобус» (Golden Globe Awards)- американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия «Золотой глобус» вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

80-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2022 год состоится 10 января 2023 года.

Сюжет казахстанско-российской картины «Голиаф», снятой отечественными компаниями Short brothers и Changepoint при участии киностудии «Казахфильм» и Cinerental, а также российских All Media (a START Company) и «Форест-Фильм», разворачивается в поселке Каратас, который давно оказался под властью местного авторитета Пошаева, известного своей жестокостью и импульсивностью. Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто осмеливается пойти против него. Такая же участь ждет и семью бедняка Арзу, чья жена заявляет о творящихся в Каратасе преступлениях в полицию.

Съемки фильма прошли в пригороде Алматы летом прошлого года. В картине снялись известные казахстанские актеры: Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Альмира Турсын и Еркен Губашев. Также в фильме задействованы российские актеры Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко.

Мировая премьера фильма состоялась в конкурсе «Новые Горизонты» 79-го Венецианского Международного кинофестиваля (приз независимых кинокритиков «Bisato d’oro2 актерам Берику Айтжанову и Данияру Алшинову «За лучшую мужскую роль»).



