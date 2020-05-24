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    Фиктивные счета-фактуры на более чем один миллиард тенге выписал житель Алматы

    24 Мая 2020, 02:03

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель города Алматы оказал услуги по незаконному обналичиванию средств на сумму более одного миллиарда тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

    Департамент экономических расследований по городу Алматы комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК завершил досудебное расследование в отношении лица, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение.

    «Следствием установлено, что житель Алматы в период с 2018 по 2019 годы оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетные ему две коммерческие компании на общую сумму 1,1 млрд тенге», - рассказали детали дела в ведомстве.

    Приговором Жетысуского районного суда города Алматы организатор преступления признан виновным по части третьей статьи 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), части третьей статьи 28, части третьей статьи 216 УК РК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и ему назначено наказание в виде лишения свободы со сроком на 3 года, с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.

    Автор:

    Алматы Борьба с преступностью Минфин РК
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