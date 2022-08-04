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    • Фиктивные счета-фактуры на 1,5 млрд тенге выписали трое шымкентцев

    4 Августа 2022 09:23

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Фиктивные счета-фактуры на 1,5 млрд тенге выписали жители Шымкента. Нарушение выявили сотрудники территориального департамента Агентства РК по финансовому мониторингу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Приговором суда гр. Ажибаев М.А. и Акынов А.О. и Акын А. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения и окончательно назначено им наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, права занимать должности, связанные с выполнением финансовой деятельности на 7 лет.

    Кроме того, приговором суда имущество в виде автомобиля марки Toyota конфисковано в доход государства.


    Фото: thumbs.dreamstime.com


    #Суды #Другие государственные органы #Шымкент
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