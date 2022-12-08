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    ФИФА представила десятку самых мощных голов ЧМ-2022

    8 Декабря 2022, 02:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Десять самых мощных по силе голов на чемпионате мира-2022 в Катаре были представлены Международной федерацией футбола (ФИФА), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Лидером рейтинга стал мексиканец Луис Чавес, который забил гол в ворота сборной Саудовской Аравии с дистанции 29.19 метров и скоростью 121.69 километров в час.

    Отметим, что португалец Криштиану Роналду занял четвертое место благодаря голу в ворота сборной Ганы. Мяч после его удара летел со скоростью 117.39 километров в час. Француз Килиан Мбаппе оказался на восьмой строчке с голом в ворота сборной Польши со скоростью 113.74 километров в час.


    Фото: sports.kz
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