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    ФИФА объявила об изменении формата чемпионата мира после Катара

    16 Декабря 2022, 17:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на пресс-конференции сообщил, что организация пересмотрит формат проведения чемпионата мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sport-express.ru.

    «После этого чемпионата мира и невероятного успеха групп из четырех команд мы должны снова обсудить, что лучше: 16 групп по три сборные или 12 групп по четыре», — сказал Инфантино.

    Джанни Инфантино назвал турнир в Катаре лучшим чемпионатом мира в истории. Мундиаль посетило 3,27 миллиона зрителей. На ЧМ в России побывало 3,03 миллиона зрителей.

    В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.

    Прошлый ЧМ проходил в 2018 году в России. Победителем стала команда Франции, обыграв в финале Хорватию (4:2).

    Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

    Фото Reuters
    Спорт Катар Чемпионат мира по футболу
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