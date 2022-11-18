ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре

18 Ноября 2022, 19:11

18 Ноября 2022, 19:11

ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбола (ФИФА) официально объявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре за два дня до начала турнира. Напомним, мундиаль пройдёт с 20 ноября по 18 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Федерации.

«После обсуждения между властями Катара и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков, в других местах отдыха фанатов и лицензированных заведениях, убрав точки продажи пива с периметра стадионов ЧМ-2022 в Катаре. Это не повлияет на продажу безалкогольного пива, которое по-прежнему будет доступно на всех стадионах чемпионата мира в Катаре. Власти принимающей страны и ФИФА будут и впредь заботиться о том, чтобы стадионы и прилегающие территории обеспечивали уважительное и приятное времяпрепровождение для всех болельщиков», — говорится сообщении ФИФА.

Фото: fifa.com