ФИФА направила письма странам-участницам чемпионата мира в Катаре

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбола ФИФА призывает команды, участвующие в предстоящем чемпионате мира в Катаре сосредоточиться на футболе, а не на политике, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября.

В своем письме-обращении, направленном в ассоциации футбола 32 стран-участниц финального первенства, ФИФА пишет, что «как одна из участвующих команд, вы несете на своих плечах надежды и мечты своей страны и всего ее народа».

«ФИФА хотела бы заверить вас, что в Катаре все было подготовлено для того, чтобы у каждой страны-участницы были наилучшие шансы добиться успеха на заключительном футбольном этапе. Восемь современных стадионов, на которых будут сыграны 64 матча чемпионата мира по футболу, станут идеальной площадкой для проведения крупнейшего в мире спортивного события. Итак, давайте теперь сосредоточимся на футболе!

Мы знаем, что футбол не живет в вакууме, и мы также понимаем, что во всем мире существует множество проблем и трудностей политического характера. Но, пожалуйста, не позволяйте футболу втягиваться во все существующие идеологические или политические сражения.

В FIFA стараются уважать все мнения и убеждения, не преподнося моральных уроков остальному миру. Одной из величайших сил мира действительно является само его разнообразие. Ни один народ, культура или нация не «лучше» других. Этот принцип является краеугольным камнем взаимного уважения и недискриминации. И это тоже одна из основных ценностей футбола. Так что, пожалуйста, давайте все помнить об этом и пусть футбол будет в центре внимания. Желаем вам успехов и отличного турнира впереди!» – говорится в заявлении мировой футбольной федерации.

Обращение было подписано президентом ФИФА Джанни Инфантино и генеральным секретарем Фатмой Самура.

Напомним, Катар столкнулся с беспрецедентной критикой после того, как выиграл заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. По мнению катарского лидера, некоторая критика была равносильна клевете.

Казахстанцы смогут увидеть матчи чемпионата мира по футболу-2022 в прямом эфире.