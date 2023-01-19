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    FIDE высоко оценила проведение Казахстаном чемпионата мира по блиц-шахматам

    19 Января 2023, 15:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-президент РОО «Казахстанская шахматная федерация» Дармен Садвакасов сообщил, что Международная шахматная федерация (FIDE) высоко оценила проведение Казахстаном чемпионата мира по блиц-шахматам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На самом деле для Казахстана это было уникальным мероприятием. Оно было по масштабам больше, чем предыдущие. Казахстан в прошлом проводил большие соревнования, чемпионаты мира, но такого масштаба турниры мы еще не проводили. Был определенный срок на подготовку. К сожалению, он был короче, чем обычно. У нас было примерно 40 дней и мы считали каждый день, планировали свою работу и вся организационная команда совместно с Казахстанской шахматной федерацией и Международной шахматной федерацией отработала отлично», - поделился на брифинге в Службе центральных коммуникаций Дармен Садвакасов.

    Он также отметил, что по итогам проведения чемпионата, Казахстан получил высокую оценку от FIDE, от зрителей и участников.

    «Это дает нам возможность с уверенностью говорить, что Казахстан в будущем будет рассматриваться как приоритетная площадка для проведения крупных международных соревнований», - добавил вице-президент Казахстанской федерации шахмат.

    Напомним, что с 25 по 30 декабря 2022 года в Алматы состоялся чемпионат мира по быстрым и блиц-шахматам. На этом чемпионате казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вновь стала чемпионкой мира по блицу. В заключительном туре она обыграла индийскую шахматистку Харику Дронавалли, а ее главная конкурентка из Китая Тань Чжунъи уступила Хампи Конеру из Индии.

    Ранее сообщалось, что Президентом Казахстанской федерации шахмат стал предприниматель и финансист Тимур Турлов. До этого пост президента организации занимал Галим Хусаинов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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