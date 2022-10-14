Фейковые номера мошенников будут блокировать – депутаты получили ответ от МЦРИАП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мошенники не смогут звонить казахстанцам с фейковых номеров. Запуск системы блокировки подменных номеров на сетях телекоммуникаций планируется до конца этого года – об этом глава Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил в ответ на запрос депутата Мажилиса Юрия Ли, передает МИА «Казинформ».

8 сентября группа мажилисменов направила депутатский запрос генеральному прокурору, председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, министрам внутренних дел, цифрового развития и аэрокосмической промышленности с требованием принять конкретные меры по защите казахстанцев от телефонных и интернет-мошенников.

«Из многочисленных сообщений граждан мы знаем, что на Казахстан обрушилась лавина мошеннической рекламы, в которой незаконно используют изображение Президента Казахстана, его публичные выступления в СМИ о «Народном IPO», также используются изображения иных публичных личностей и международно признанные товарные знаки», - обозначили мажилисмены одну из насущных проблем в своем запросе.

Депутаты также отметили, что мошенники безнаказанно и свободно размещают свое программное обеспечение на площадке Google Play под видом приложений для инвестирования. И напомнили главе МЦРИАП про обещание разобраться с фейковыми номерами.

«Когда планируется введение технического запрета по услугам связи при подмене реальных номеров, а также введение процедуры оформления сим-карт для мобильной связи с обязательной биометрической идентификацией абонента или очной явкой к оператору?» - адресовали свой запрос депутаты главе МЦРИАП.

И вот сегодня, 14 октября, был получен ответ за подписью Багдата Мусина.

«По данным операторов связи запуск системы блокировки подменных номеров на сетях телекоммуникаций планируется до конца текущего года. На сегодняшний день операторами связи подписано соглашение о сотрудничестве по пресечению несанкционированной деятельности на сетях телекоммуникаций, в том числе мошеннических действий (антифрод система).

Также производится поэтапная интеграция между операторами связи в части пресечения несанкционированной деятельности.

Вместе с тем, в настоящее время разрабатывается биометрическая идентификация в целях регистраций абонентов, при этом в октябре текущего года планируется запуск пилотного проекта», - пообещал глава МЦРИАП в своем ответе на депзапрос. Это уже не первый запрос по проблемам мошенничества и финансовых пирамид, которые депутат Мажилиса Юрий Ли и его коллеги поднимают с декабря 2021 года.

Ранее, на запрос от 22 декабря 2021 года ответственные органы обещали провести комплексную правовую ревизию международной договорной базы по расследованию уголовных дел по интернет-мошенничеству и финансовым пирамидам и обмене информацией со странами-партнерами. Однако результаты проверки до сих пор не оглашены, об этом депутаты напомнили в своем запросе.

Также депутаты считают необходимым сформулировать и внедрить четкие и понятные для простых граждан механизмы «Народного IPO», реализовать механизмы, не допускающие распространение мошеннической рекламы в казахстанской части интернет-пространства, разработать и реализовать эффективно работающую программу финансовой и юридической грамотности населения в стране.



