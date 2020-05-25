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    Фэйком являются сообщения о продаже мяса заболевших лошадей из Кыргызстана - МСХ РК

    25 Мая 2020, 20:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соцсетях и мессенджерах распространяется фэйковая информация о том, что лошадей в республике Кыргызстан якобы косит неизвестный вирус, а мясо заболевших животных реализуется на рынках Алматы и Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

    В социальных сетях появились кадры, где запечатлена умирающая кобыла, а автор видео озвучил предположение, что животное заразилось неизвестным вирусом.

    «На официальном сайте государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана под данным видео опубликована следующая информация: «на сегодня массового заболевания лошадей в республике не выявлено». При этом, уточняется, что лошадь, снятая на видео, пала от отравления и скопления клопов в желудке.

    Следует также подчеркнуть, что с начала текущего года в Казахстан не ввозились мясо и мясная продукция из Кыргызстана, поэтому у наших граждан нет оснований для беспокойства», - сообщили в пресс-службе.

    Автор:

    Минсельхоз Кыргызстан Сельское хозяйство
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