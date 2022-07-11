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    Фейк: закон об обязательной вакцинации намерены принять в Казахстане

    11 Июля 2022, 14:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета рассылают сообщение о том, что в Правительстве собираются принять закон о массовой вакцинации. В тексте есть инструкция о том, как проголосовать против. Однако на самом деле принятие подобного закона в РК не планируется, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    Распространяемое сообщение прокомментировали в Министерстве здравоохранения РК. В ведомстве пояснили, что, согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения», люди, не имеющие медицинских противопоказаний и находящиеся на территории Республики Казахстан должны получать обязательные профилактические прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний. Тем не менее, согласно статье 77 того же кодекса, граждане имеют право отказаться от вакцинации.

    «Вакцинация против КВИ включена в перечень инфекционных заболеваний, против которых профилактические прививки проводятся по эпидемиологическим показаниям. При этом прививки проводятся только с информированного согласия прививаемых», – сообщили в пресс-службе министерства.

    При этом в ведомстве отметили, что на сегодняшний день не планируется расширение перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки.

    Что касается оспы обезьян, вспышка которой сейчас регистрируется сразу в нескольких неэндемичных странах, то от нее казахстанцев прививать пока не собираются.

    «С учетом текущей эпидемиологической ситуации и регистрацией оспы обезьян дополнительно сообщаем, что Всемирной организацией здравоохранения не рекомендуется проведение массовой вакцинации против данной инфекции. Это связано с тем, что оспа обезьян не относится к инфекциям с высокой контагиозностью и для распространения необходим тесный контакт», — пояснили в министерстве.

    Таким образом, распространяемое сообщение о планах по внедрению в Казахстане обязательной вакцинации без возможности отказа – фейк.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минздрав РК Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация Фейки
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