Фейк: Ядро Земли сместилось, планета стала вращаться быстрее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях казахстанцы делятся роликом, в котором говорится о том, что ядро Земли внезапно сместилось к северу, планета стала вращаться быстрее и увеличилась в области экватора. Все это совершенно антинаучно, передает МИА «Казинформ».
Stopfake.kz разобрал все три утверждения по порядку
Ядро нашей планеты состоит из двух слоев: внешнего и внутреннего. Внутренний – это твердый шар из сплава никеля и железа радиусом приблизительно 1221 км. Температура внутреннего ядра примерно равна 5200 градусам Цельсия. Несмотря на это, металлы, из которых оно состоит, не плавятся из-за колоссального давления в 3,6 млн атмосфер.
Внешний слой ядра тоже состоит из никеля и железа, однако давление, оказываемое на них, существенно меньше, из-за чего металлы находятся в жидком состоянии.
Именно вращение земного ядра создает магнитное поле Земли. Точные механизмы формирования и функционирования этого поля пока полностью не изучены.
23 января 2023 года несколько научных журналов опубликовали новость о том, что данные ученых позволяют предположить, что ядро Земли прекратило вращение. Однако, как говорят сами ученые, на сегодняшний день невозможно сделать однозначных выводов. Для того чтобы с уверенностью рассуждать о вращении земного ядра, его скорости или остановках, необходимо больше данных, которые можно собрать лишь методом длительных наблюдений.
О том, что ядро Земли сместилось к северу, в научной литературе ничего не сказано. Если бы столь масштабное событие было реальным, то ученые обязательно сообщили бы о нем.
Это утверждение совершенно антинаучно. Земля делает полный оборот вокруг своей оси приблизительно за 24 часа, то есть за сутки. Если бы планета стала вращаться быстрее, то количество времени в сутках сократилось бы, и люди бы обратили на это внимание.
Более того, ускорение вращения Земли вызвало бы серьезные природные катаклизмы. В районе экватора бушевали бы сильнейшие цунами, вулканическая активность существенно возросла, а все без исключения континенты сотрясали бы мощнейшие землетрясения.
На самом деле это утверждение отчасти верно. Наблюдения ученых действительно показывают, что объем Земли у экватора растет. Об этом сообщалось в СМИ еще в 2002 году. Тогда ученые говорили, что Земля стала шире у экватора приблизительно на миллиметр за 20 лет. Ни о каком резком и серьезном увеличении нашей планеты речи не идет. То есть, даже если в целом новость и звучит правдиво, в распространяемом ролике она подана в крайне искаженном виде.
Итак, если суммировать все вышесказанное, то можно сделать вывод о том, что распространяемому сообщению верить не нужно.
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