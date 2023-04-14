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Фейк: В Жанаозене устанавливают карантинную зону до 2025 года

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Апреля 2023, 17:17
Фейк: В Жанаозене устанавливают карантинную зону до 2025 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что город Жанаозен объявлен карантинной зоной до 2025 года. Якобы отныне для въезда туда людям будет необходимо специальное разрешение. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Источником этого сообщения является сатирический аккаунт в Instagram QazNews24. На этой странице публикуются исключительно выдуманные новости. Правдивых сообщений там нет.

На официальном сайте акимата Мангистауской области нет никакой информации о вводе карантинных ограничений на территории Жанаозена. Подобных сообщений нет и на сайте самого города.

В СМИ также нет никаких упоминаний о том, что Жанаозен окажется в карантинной зоне до 2025 года.

Следовательно, распространяемая информация – фейк, верить которому не нужно, пишет Stopfake.kz.


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