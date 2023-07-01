Фейк: в Великобритании обнаружен новый искусственный штамм туберкулеза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Сети распространяется сообщение о том, что в Великобритании свирепствует новый штамм туберкулеза, искусственно созданный и завезенный в страну. Каждый третий, заразившийся им человек, умирает, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

В «доказательство» того, что в Великобритании бушует синтетический штамм туберкулеза, пользователи приводят фотографию первой полосы газеты Daily Mirror от 5 июня 2023 года. Заголовок гласит, что британский профессор призывает к немедленным действиям по созданию вакцины, иначе число случаев туберкулеза превысит показатели COVID-19. Эта обложка реальна, ее можно найти в Сети.

Саму же статью можно прочесть полностью на сайте Daily Mirror. Она была опубликована 4 июня 2023 года, то есть за день до выхода печатной версии издания.

В статье речь идет о том, что в Великобритании, в сравнении с другими странами Европы, люди чаще болеют туберкулезом. Ежегодно в стране фиксируется 7,8 случая заражения на 100 000 населения. При этом треть больных погибает из-за того, что некоторые формы туберкулеза обрели устойчивость к лекарствам. При этом вакцинация БЦЖ, защищающая против туберкулеза, не является обязательной в Великобритании с 2005 года. Также в статье отмечается, что БЦЖ не способна защитить от заражения навсегда. Дети, получившие прививку в младенчестве, сохраняют иммунитет лишь до подросткового возраста, а после этого вакцину необходимо делать повторно. Герой статьи, профессор Роберт Уилкинсон, работающий в Кейптауне над изучением туберкулеза, считает, что единственный способ защитить весь мир, в том числе Великобританию, от этой болезни – это разработать вакцину, которая обеспечит пожизненный иммунитет, и сделать ее обязательной.

Нигде в статье не говорится о том, что в Великобритании был обнаружен некий новый штамм туберкулеза, который создали искусственно и намеренно завезли в страну.

Следовательно, распространяемое сообщение – фейк.