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    • Фейк: В Нур-Султане водитель экскаватора смял ковшом грузовики для получения зарплаты

    10 Августа 2022 20:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Instagram распространяют видеоролик, на котором экскаватор сминает ковшом стоящие рядом грузовики. Подпись гласит, что кадры сделаны в Нур-Султане, а водитель экскаватора – карагандинец. Он якобы решил повредить автомобиль из-за того, что работодатель не выплатил ему заработную плату за три месяца. Портал Stopfake.kz объяснил, почему это неправда, передает МИА «Казинформ».

    Видео прокомментировали в департаменте полиции Нур-Султана.

    «Данное видео не имеет никакого отношения к столице Казахстана. департамент полиции города Нур-Султана предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда законным интересам организаций», - сообщили в ведомстве.

    На самом деле ролик был снят еще в сентябре 2021 года в Турции, в городе Ширнак. Водитель экскаватора действительно намерено разбил пять грузовиков из-за невыплаченной вовремя зарплаты.

    Таким образом, распространяемый ролик подлинный, однако снят он был в 2021 году в Турции. К столице Казахстана это видео никакого отношения не имеет.
    #Общество #Фейки
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