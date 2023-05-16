Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В WhatsApp казахстанцы рассылают сообщение с призывами голосовать против нового приказа, размещенного на портале «Открытые НПА». В нем якобы прописаны нормы, согласно которым у родителей, не имеющих квартир и машин и не владеющих собственным бизнесом, будут отбирать детей и отправлять их за границу. Тех же, кто не согласен с данными нормами, якобы будут принудительно лечить психотропными препаратами. Все это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

На самом деле речь идет о проекте приказа Министерства труда и социальной защиты населения «Об утверждении Методики определения социального благополучия семьи (лица)». Он опубликован в открытом доступе и в настоящее время находится на стадии публичного обсуждения.

В тексте проекта нет ничего о том, что казахстанские семьи должны иметь несколько квартир и машин, а также поголовно быть бизнесменами. Также в нем вообще не говорится об изъятии детей из семей или о принудительном психиатрическом лечении.

Вместо всего этого в проекте предлагается определять уровень благосостояния казахстанцев по семи разным параметрам:

— наличие доходов и кредитных обязательств;

— наличие работы (занятость трудоспособного члена семьи);

— наличие жилья, личного подсобного хозяйства, земельного участка;

— наличие движимого имущества;

— обеспечение услугами в области социальной защиты;

— обеспечение услугами в области здравоохранения;

— обеспечение услугами в области образования.

В каждой категории можно получить или потерять баллы. Например, если средний ежемесячный доход на каждого члена семьи равен трем или четырем прожиточным минимумам (46 000 тенге в 2023 году), то есть 138 тысячам тенге, то семье присваивается 400 баллов. А вот за наличие кредитных задолженностей можно потерять от 250 до 500 баллов, в зависимости от того, сколько членов семьи должны банкам.

По результатам оценивания казахстанцев можно будет условно разделить на пять категорий:

— благополучный уровень (от 1800 и выше баллов);

— удовлетворительный уровень (от 730 до 1 799 баллов);

— неудовлетворительный уровень (от минус 30 до 729 баллов);

— кризисный уровень (от минус 460 до минус 29 баллов);

— экстренный уровень (до минус 459 баллов).

Это нужно для того, чтобы максимально качественно и эффективно оказывать помощь нуждающимся гражданам. Планируется, что после внедрения методики граждане смогут получить необходимую государственную поддержку в проактивном режиме, то есть без необходимости обращаться за ней в конкретные ведомства.

Следует отметить, что методика основана на способе измерения многомерной бедности Алкире — Фостера.

«В современном мире концепция многомерной бедности считается наиболее прогрессивным подходом к измерению социального благополучия населения, так как низкий уровень доходов – это только один из аспектов низкого уровня благосостояния. Семья может иметь средний доход, но при этом не иметь доступа к качественным медицинским услугам и образованию, достойной работе и т. д. Многомерные индикаторы, примененные в методике, дают практическую возможность вычленить ключевые параметры благосостояния, позволяющие с высокой точностью идентифицировать группы социального неблагополучия и тем самым определить среднесрочные и долгосрочные задачи и направления социальной политики для преодоления наметившихся негативных тенденций», — сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Также там отметили, что определение уровня социального благополучия семей будет осуществляться автоматически: на основе данных из информационных систем государственных органов.

Из всего этого следует, что распространяемое сообщение – ложь. В новом НПА нет ни слова о том, что детей из семей, не имеющих несколько квартир и машин, будут насильно отправлять за границу, а их родителей принудительно лечить психотропными препаратами. Напротив, предлагаемая методика нужна для того, чтобы максимально эффективно оказывать помощь нуждающимся в проактивном режиме.