Фейк: От привитых матерей рождаются дети без иммунитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяют новостной сюжет о всплеске респираторных заболеваний среди младенцев. Подпись к сообщению гласит, что всему виной вакцины против COVID-19, которые матери получили во время беременности или лактации. Это не так, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

В начале и середине июня в США действительно был зарегистрирован всплеск респираторных заболеваний среди младенцев. Об этом писал The Washington Post . Однако в статье говорилось, что причина столь резкого роста заболеваемости среди маленьких детей кроется вовсе не в вакцинации их родителей, а в том, что из-за карантинных ограничений дети не контактировали с людьми достаточно близко. Из-за социального дистанцирования и масочного режима младенцы попросту не могли заразиться вирусными инфекциями раньше и выработать иммунитет против них. Сейчас, когда в большинстве стран карантинные ограничения отменили или существенно ослабили, дети стали заражаться практически всеми возможными респираторными заболеваниями сразу, что и привело к росту статистики.

Теория о том, что вакцина, полученная беременной, лишает ребенка иммунитета, полностью антинаучна. Прежде чем разрешить будущим матерям прививаться против COVID-19, ученые провели масштабные исследования. Результаты показали, что вакцины не только эффективны в борьбе с COVID-19 среди беременных, но и обеспечивают временный иммунитет к этой болезни у новорожденных.

Ученые выяснили, что антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю COVID-19, вырабатываемые иммунной системой матери, способны достигать плаценты и передаваться ребенку. В организме малыша они сохраняются недолго, однако способны защитить его в первые месяцы жизни.

Это говорит о том, что распространяемая теория о детях без иммунитета, рожденных от привитых матерей, безосновательна и антинаучна. Распространяемый новостной сюжет никак не связан с вакцинацией беременных. В нем говорится о том, что дети не смогли выработать иммунитет против респираторных заболеваний из-за того, что в силу ограничений не контактировали с другими людьми.



