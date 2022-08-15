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    • Фейк об отмене классов с русским языком обучения в РК опровергли в Минпросвещения

    15 Августа 2022 16:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Информацию об отмене классов с русским языком обучения, которая активно обсуждается и распространяется в социальных сетях, прокомментировали в Министерстве просвещения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

    В некоторых СМИ и социальных сетях распространяется информация о том, что за шесть-семь лет в казахстанских школах отменят классы с русским языком обучения. Это не так.

    «Материал «У русских школ в Казахстане нет будущего?» вышел в эфир «Информбюро» 31 канала еще два года назад. За основу была взята публикация в СМИ с высказыванием мнения директора столичной гимназии № 90 Аятжана Ахметжанулы. В сюжете обсуждали тенденции в сфере среднего образования. Речь также шла о снижении числа учеников в русскоязычных школах. Директор гимназии высказал свое мнение о том, что оставшиеся ученики в будущем рискуют стать неконкурентоспособными, и призвал родителей отдавать детей в казахские школы, чтобы они активно изучали государственный язык. В сюжете также было представлено мнение другого эксперта Натальи Дрейт, вице-президента Казахской лиги экспертов образования. Она говорила о том, что и русские, и казахские школы переполнены, а проблема заключается в нехватке учителей, и эту ситуацию должен изменить Закон «О статусе педагогов». Этот материал сейчас активно публикуется в пабликах, но его преподносят в другом ключе, намеренно искажая суть материала», - пояснили представители «31 канала».

    Распространяемую информацию об отмене классов с русским языком обучения также опровергли в Министерстве просвещения РК.

    «Данная информация не соответствует действительности. Как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме, иных планов нет», - сообщила первый вице-министр просвещения Республики Казахстан Шолпан Каринова.
    #Общество #Фейки #Минпросвещения РК
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