Фейк: «Министерство здравоохранения Испании официально признало, что не может доказать существование SARS-CoV-2»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях распространяется сообщение о том, что вирус SARS-CoV-2 не выделен ни в одной лаборатории мира. Об этом якобы заявили в Министерстве здравоохранения Испании. Эта информация не соответствует действительности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Разбираем, как появился этот фейк. В казахстанские соцсети это сообщение пришло в виде ролика, в котором женщина, живущая в Испании, переводит на русский якобы официальное сообщение Министерства здравоохранения страны.

«У нас нет выделенного вируса SARS-CoV-2 и нет возможности его выделить, а значит, и тестировать. Также они заявили, что не знают ни одной лаборатории, где этот вирус был выделен или найден», — сообщает автор видео.

Подобных заявлений в Минздраве Испании никто не делал.

Что было на самом деле?

В июле 2021 года в отдел информации ведомства, который занимается связями с общественностью, через мессенджер WhatsApp поступило несколько вопросов, связанных с вакцинами от COVID-19 и вирусом SARS-CoV-2. Информационная служба подготовила ответ, который подписал генеральный директор общественного здравоохранения Пилар Апарисио Азкаррага.

Один из вопросов был о том, есть ли у Министерства здравоохранения образцы SARS-CoV-2 для тестирования. Ответ министерства был следующим:

«В Министерстве здравоохранения нет культуры SARS-CoV-2 для тестирования и нет реестра лабораторий с возможностями посева и изоляции для тестирования».

Противники вакцинации интерпретировали ответ по своему, сделав вывод, что SARS-CoV-2 никогда не был изолирован, а значит, вируса не существует. Это неверные выводы.

Ведомство сообщало, что сам Минздрав не занимается культивированием и выделением образцов SARS-CoV-2. Это делается в специальных лабораториях с уровнем биобезопасности 3 (BSL-3).

Эти лаборатории оборудованы таким образом, чтобы предотвратить заражение исследователей или утечку патогена.

У самого Министерства здравоохранения Испании нет этих объектов. Однако несколько лабораторий BSL-3 в стране культивировали и изолировали SARS-CoV-2. Это Национальный центр биотехнологии и Национальный центр микробиологии, которые находятся в ведении Министерства науки и инноваций. А также Служба поддержки исследований университета Сарагосы, которая в июне 2020 года выделила и описала SARS-CoV-2 и опубликовала изображения вируса, сделанные под микроскопом.

Вирус SARS-CoV-2 также был изолирован разными учеными в лабораториях по всему миру.

Таким образом, утверждение о том, что SARS-CoV-2 не был выделен, является ложным, так же как и сообщение об официальном заявлении Минздрава Испании.