Фейк: «Имена учеников заменили номерами в одной из школ Алматы»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы сообщают о том, что в алматинской школе №87 педагоги перестали обращаться к детям по именам и фамилиям. Вместо этого за каждым ребенком закрепили лишь букву и номер. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Управление образования Алматы уже провело проверку в указанной школе.

«В ходе проверки указанных фактов обращения к учащимся КГУ ОШ №87 по букве и номеру информация не подтвердилась», — сообщил главный специалист управления образования Алматы Куандык Ешимет.

Таким образом, распространяемая информация не соответствует действительности.