13:46, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6
Фейк: «Имена учеников заменили номерами в одной из школ Алматы»
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы сообщают о том, что в алматинской школе №87 педагоги перестали обращаться к детям по именам и фамилиям. Вместо этого за каждым ребенком закрепили лишь букву и номер. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.
Управление образования Алматы уже провело проверку в указанной школе.
«В ходе проверки указанных фактов обращения к учащимся КГУ ОШ №87 по букве и номеру информация не подтвердилась», — сообщил главный специалист управления образования Алматы Куандык Ешимет.
Таким образом, распространяемая информация не соответствует действительности.