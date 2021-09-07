Фейк: ДУМК определяет ру и жузы имамов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях была распространена информация о том, что ДУМК определяет ру и жузы имамов. Информацию опроверг председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Была распространена информация о том, что ДУМК определяет ру и жузы имамов. Насколько действительна эта информация? Заполняют ли они анкету, где прописано их ру, жуз и в целом вся информация?» - прозвучал вопрос от журналиста.

«По этому вопросу был предоставлен официальный ответ. Со стороны управления был дан ответ о том, что эта информация не соответствует действительности. Что касается нашего Комитета, если они не нарушают закон, не вмешиваемся в работу религиозных организаций», - прокомментировал Ержан Нукежанов.

Ранее сообщалось, что в стране 6 октября запланировано проведение Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Также сообщалось, что в Казахстане планируется внести понятие «права неверующих».



