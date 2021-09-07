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    Фейк: ДУМК определяет ру и жузы имамов

    7 Сентября 2021, 14:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях была распространена информация о том, что ДУМК определяет ру и жузы имамов. Информацию опроверг председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Была распространена информация о том, что ДУМК определяет ру и жузы имамов. Насколько действительна эта информация? Заполняют ли они анкету, где прописано их ру, жуз и в целом вся информация?» - прозвучал вопрос от журналиста.

    «По этому вопросу был предоставлен официальный ответ. Со стороны управления был дан ответ о том, что эта информация не соответствует действительности. Что касается нашего Комитета, если они не нарушают закон, не вмешиваемся в работу религиозных организаций», - прокомментировал Ержан Нукежанов.

    Ранее сообщалось, что в стране 6 октября запланировано проведение Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    Также сообщалось, что в Казахстане планируется внести понятие «права неверующих».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Религия Общество МИОР Фейки
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