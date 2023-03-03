Фейк: Через металлодетекторы нельзя проходить чаще 20 раз в год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Telegram-каналах пользователи пишут о том, что рамки металлодетекторов опасны для здоровья и через них нельзя проходить чаще, чем 20 раз в год. В этом же сообщении говорится, что нет исследований, которые доказывали бы безопасность таких рамок для человека. Stopfake.kz разбирался, правда ли это, передает МИА «Казинформ».

Как именно работают рамки металлодетекторы

В современных рамках металлодетекторов находятся катушки, через которые проходят электрические импульсы. Это создает магнитное поле. Если внутрь работающей рамки поместить металлический предмет, то в этом самом предмете возникнет противоположное магнитное поле, что приведет к тому, что отраженный импульс катушки станет на несколько миллисекунд длиннее. Именно на это и реагирует рамка, издавая звуковые сигналы.

То есть рамка является источником низкочастотного электромагнитного излучения. Это значит, что того, что обычно называют радиацией, устройства не излучают.

Важно понимать, что человек постоянно окружен различными видами излучения. Все, от сотовой связи до солнечного света, является источником электромагнитного излучения различной частоты. По приблизительным подсчетам, пройдя через рамку металлоискателя, человек получает примерно такую же дозу излучения, какую он получит в течение 10 минут повседневной жизни.

Это говорит о том, что через рамки металлоискателя можно проходить чаще, чем 20 раз в год, и ничего плохого при этом точно не произойдет.

Что же касается теории о том, что нет исследований, доказывающих безопасность металлодетекторов, то это неправда, пишет Stopfake.kz. На сайте ВОЗ есть отдельная страница, посвященная теме низкочастотного электромагнитного излучения, которое и испускают такие рамки. Там сказано, что нет никаких оснований считать металлодетекторы опасными.

О том, что прохождение через металлодетекторы безвредно для здоровья, неоднократно говорили врачи и физики.

В итоге, из всего этого можно сделать вывод о том, что распространяемые сообщения – ложь. Нет никаких оснований считать, что через рамку металлодетектора нельзя проходить чаще 20 раз в год. Доказательств безопасности таких устройств достаточно, в том числе в авторитетных источниках и на официальных сайтах.



