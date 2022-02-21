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    Фейк: 4 июля 2025 года все страны будут переименованы, а несогласных расстреляют на месте

    21 Февраля 2022, 14:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы рассылают угрожающее пророчество в мессенджере Telegram. В нем говорится о том, что 4 июля 2025 года ООН переименует все страны мира и установит новый порядок, а всех противящихся этому будут расстреливать на месте. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

    Такие планы якобы изложены в официальном документе ООН под названием «Директива 001». Поиск файла с таким названием в Системе официальной документации ООН результатов не дал. Следовательно, такого документа в системе не существует.

    Тем не менее документ с названием «Директива ООН 001: начало нового мирового порядка, по нашему календарю 4 июля 2025 года» можно найти в Сети. Он размещен на сайте, рекламирующем книгу с вымышленным сюжетом «Атака на Америку с применением оружия массового поражения».

    Никаких опознавательных знаков на обнаруженном в Сети документе нет. Его оформление разительно отличается от директив, действительно выпущенных ООН. На них присутствуют дата публикации, номер, логотип ООН, подробное описание и приложения.

    Следовательно, нет никаких оснований полагать, что «Директива 001» имеет какое-либо отношение к ООН.

    Более того, теории о том, что ООН планирует установить новый мировой порядок, уже неоднократно появлялись в Сети, а их авторы ссылались на различные документы, которые в действительности либо не содержали в себе упоминаний нового мирового порядка, либо и вовсе не существовали.

    Упоминаний о том, что в 2025 году все страны будут переименованы, а суда и транспортные средства перекрашены в голубой цвет, нет ни на официальном портале ООН, ни в других достоверных источниках.

    Пункт о том, что всех детей старше пяти лет будут изымать из семей и разрешать видеться с родителями лишь дважды в год по три дня, фейковый. Его мы уже опровергали ранее.

    Таким образом, в рассылке нет ни одного пункта, который имел бы под собой хоть какие-то основания. Теория о том, что 4 июля 2025 года ООН установит новый мировой порядок, основана на фейковом документе, опубликованном на портале, не имеющем никакого отношения к ООН.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН Общество Фейки
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