Фейк: 4 июля 2025 года все страны будут переименованы, а несогласных расстреляют на месте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы рассылают угрожающее пророчество в мессенджере Telegram. В нем говорится о том, что 4 июля 2025 года ООН переименует все страны мира и установит новый порядок, а всех противящихся этому будут расстреливать на месте. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Такие планы якобы изложены в официальном документе ООН под названием «Директива 001». Поиск файла с таким названием в Системе официальной документации ООН результатов не дал. Следовательно, такого документа в системе не существует.

Тем не менее документ с названием «Директива ООН 001: начало нового мирового порядка, по нашему календарю 4 июля 2025 года» можно найти в Сети. Он размещен на сайте, рекламирующем книгу с вымышленным сюжетом «Атака на Америку с применением оружия массового поражения».

Никаких опознавательных знаков на обнаруженном в Сети документе нет. Его оформление разительно отличается от директив, действительно выпущенных ООН. На них присутствуют дата публикации, номер, логотип ООН, подробное описание и приложения.

Следовательно, нет никаких оснований полагать, что «Директива 001» имеет какое-либо отношение к ООН.

Более того, теории о том, что ООН планирует установить новый мировой порядок, уже неоднократно появлялись в Сети, а их авторы ссылались на различные документы, которые в действительности либо не содержали в себе упоминаний нового мирового порядка, либо и вовсе не существовали.

Упоминаний о том, что в 2025 году все страны будут переименованы, а суда и транспортные средства перекрашены в голубой цвет, нет ни на официальном портале ООН, ни в других достоверных источниках.

Пункт о том, что всех детей старше пяти лет будут изымать из семей и разрешать видеться с родителями лишь дважды в год по три дня, фейковый. Его мы уже опровергали ранее.

Таким образом, в рассылке нет ни одного пункта, который имел бы под собой хоть какие-то основания. Теория о том, что 4 июля 2025 года ООН установит новый мировой порядок, основана на фейковом документе, опубликованном на портале, не имеющем никакого отношения к ООН.



