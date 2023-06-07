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    Фейерверк из 65 000 молний озарил небо на юге Австралии

    7 Июня 2023, 14:51

    АДЕЛАИДА. КАЗИНФОРМ - В Южной Австралии из-за сильного шторма без электричества остались около 10 000 домов. В Бюро метеорологии сообщили, что за 24 часа было зарегистрировано около 65 000 ударов молнии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Отмечается, что количество выпавших осадков варьировалось от 4 миллиметров в Ноарлунге на юге Аделаиды до 25 миллиметров в близлежащем городе Марион. До 20 миллиметров осадков выпало за полчаса этим утром в районе аэропорта.

    Фото: Ian Myers Photography

    Проливные дожди пронеслись через штат во вторник вечером и рано утром в среду. Звонки в государственную службу по чрезвычайным ситуациям поступали в среднем каждые три минуты с 03:30 до 04:30 утра, передает Xinhua.

    По сообщению синоптиков, ливневые дожди и грозы сохранятся до утра пятницы.

    В государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, данных о значительных разрушениях пока не поступало.

    Фото: Lachy Reilly

    Фото: @_s_h_b_photography

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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