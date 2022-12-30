Фейерверк и развлекательная программа ждут жителей Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Для жителей Петропавловска на праздничные дни местные власти и творческие коллективы подготовили развлекательную программу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, праздничные мероприятия пройдут на главной и центральной площадях.

30-го декабря на центральной площади с 19:00 до 21:00 часов запланирована развлекательная программа «Встречаем вместе Новый год».

31-го декабря на главной площади города пройдет праздничная программа «Қош келдің, Жаңа жыл!». В 21:00 планируется новогодний фейерверк.

В следующие дни развлекательные программы будут проходить на центральной площади. 1-го января, с 16 до 19 часов - музыка «В ритме Нового года». 2-го января, с 18 до 20 часов - новогодняя программа «Құтты болсын, Жаңа жыл!». 3-го января в это же время можно поучаствовать в программе «У елки новогодней».

В этом году в Петропавловске на праздничное оформление города выделили 75 млн тенге. Ледовые городки с горками и фигурами сказочных персонажей обустроили в пяти микрорайонах. Елки установили за счет спонсоров.



