Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-6-8℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Фейерверк и развлекательная программа ждут жителей Петропавловска

    30 Декабря 2022, 19:05

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Для жителей Петропавловска на праздничные дни местные власти и творческие коллективы подготовили развлекательную программу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима города, праздничные мероприятия пройдут на главной и центральной площадях.

    30-го декабря на центральной площади с 19:00 до 21:00 часов запланирована развлекательная программа «Встречаем вместе Новый год».

    31-го декабря на главной площади города пройдет праздничная программа «Қош келдің, Жаңа жыл!». В 21:00 планируется новогодний фейерверк.

    В следующие дни развлекательные программы будут проходить на центральной площади. 1-го января, с 16 до 19 часов - музыка «В ритме Нового года». 2-го января, с 18 до 20 часов - новогодняя программа «Құтты болсын, Жаңа жыл!». 3-го января в это же время можно поучаствовать в программе «У елки новогодней».

    В этом году в Петропавловске на праздничное оформление города выделили 75 млн тенге. Ледовые городки с горками и фигурами сказочных персонажей обустроили в пяти микрорайонах. Елки установили за счет спонсоров.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Новый год
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев  посетил Национальный научный центр материнства и детства
    Как будет работать общественный транспорт в новогодние выходные в Астане
    Четыре факта незаконной вырубки сосен выявили в Абайской области
    Как в столице отметят Новый год
    Популярное
    1 Президент РК выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле
    2 Ержан Иманзаипов назначен акимом города Павлодара
    3 Президент РК подписал поправки в законодательство о судах с участием присяжных заседателей
    4 Канат Мусин прокомментировал свое назначение на пост судьи Конституционного суда
    5 Олег Крук освобожден от должности первого замакима Павлодарской области
    Новости партнеров