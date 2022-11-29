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    Фестивали, елки, катки, фотозоны, МАФы - как в Алматы будут праздновать Новый год

    29 Ноября 2022, 18:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении культуры Алматы сообщили, что главная елка города будет установлена на площади Абая. Для жителей и гостей проведут церемонию ее зажжения и праздничный концерт. Также свои елки будут установлены в каждом районе мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления, при разработке концепции оформления города была поставлена цель – возродить дух праздничной новогодней атмосферы после двух лет карантинных ограничений. Поэтому в элементах основного праздничного оформления будет преобладать иллюминация теплых тонов.

    «Главный акцент в городском оформлении будет сделан на едином стиле световых композиций. Он объединит общественные пространства города, которые также будут оформлены тематическими малыми архитектурными формами (МАФ). Также МАФы, иллюминация и фотозоны будут установлены на пешеходных улицах города: ул. Панфилова, ул. Жибек Жолы, площади «Абая» и т.д.», - заявили в управлении культуры.

    Вместе с тем, на площади имени Абая, в парке Первого Президента, перед акиматами Наурызбайского, Жетысуского районов, театра им. Н.Сац и по ул.Сауранбаева 10 дней будет проходить зимний фестиваль (с 20 по 5 января). Фестиваль включает в себя новогоднюю ярмарку, гастро-фестиваль, зону выступлений и мастер-классов, развлечения для всей семьи. Кроме того, во всех районах города будут обустроены ледовые катки.

    «В настоящее время на портале государственных закупок уже объявлены открытые конкурсы на проведение праздничных мероприятий, а также на тематическое и художественно-декоративное оформление города. По всем конкурсам ведется работа по приему документов потенциальных поставщиков. Сумма средств на новогоднее оформление будет соответствовать цене, предложенной потенциальными поставщиками после окончания конкурса», - добавили в акимате.

    Сообщается, что информация по всем конкурсам размещается в открытом виде на портале государственных закупок.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Новый год
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