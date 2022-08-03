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    • Фестиваль воздушных шаров пройдет в Каппадокии

    3 Августа 2022 22:50

    АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В районе Ургюп, в Каппадокии, в одном из популярнейших туристических направлений в Турции, пройдет третий Фестиваль воздушных шаров BALLOON FEST ÜRGÜP. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    В фестивале примут участие 22 компании, предоставляющие в регионе услуги полета на воздушных шарах.

    Как сообщили в администрации Ургюпа, фестиваль стартует 4 августа и продлится четыре дня. Программа включает не только показательные полеты на воздушных шарах, но и концертные выступления.

    Глава администрации Ургюпа Мехмет Актюрк сообщил на пресс-конференции, что фестиваль будет способствовать развитию туризма в районе и регионе в целом, а мероприятия, в рамках фестиваля, придадут особые краски.

    Вечером того же дня состоится концерт известной турецкой певицы Эдже Сечкин.


    Фото: aa.com.tr
    #Турция #Мировые новости
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