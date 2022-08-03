Фестиваль воздушных шаров пройдет в Каппадокии

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В районе Ургюп, в Каппадокии, в одном из популярнейших туристических направлений в Турции, пройдет третий Фестиваль воздушных шаров BALLOON FEST ÜRGÜP. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

В фестивале примут участие 22 компании, предоставляющие в регионе услуги полета на воздушных шарах.

Как сообщили в администрации Ургюпа, фестиваль стартует 4 августа и продлится четыре дня. Программа включает не только показательные полеты на воздушных шарах, но и концертные выступления.

Глава администрации Ургюпа Мехмет Актюрк сообщил на пресс-конференции, что фестиваль будет способствовать развитию туризма в районе и регионе в целом, а мероприятия, в рамках фестиваля, придадут особые краски.

Вечером того же дня состоится концерт известной турецкой певицы Эдже Сечкин.



Фото: aa.com.tr

