Фестиваль турецкого чая пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 марта турецкий культурный центр имени Юнуса Эмре в г.Нур-Султан при поддержке Посольства Турции в Казахстане и Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева проведет фестиваль турецкого чая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

О распространении чая среди турков, которым человечество пользуется более 5000 лет, есть следующая легенда. Однажды Ходжа Ахмед Ясави остановился в туркменской семье в одной из деревень Китая. У хозяйки этого дома начались схватки. Хозяин дома просит и получает благословение у Ходжи Ахмеда Ясави и женщина благополучно разрешается. Обрадованный этим событием хозяин дома угостил гостя чаем. Ходжа Ахмед Ясави, утолив жажду этим напитком, дал свое благословение и сказал «это напиток целебный, дайте его больным, пусть выздоравливают». После этого чай начал быстро распространяться среди тюркских народов.

Чай попал в Анатолию из Китая по Шелковому пути в 16 веке. Информация о чае, импортированном в Османскую империю в 16 веке в качестве целебного напитка, была опубликована в 1731 году в трактате на персидском языке «Рисале-и чай». Жители городов Ризе и Артвина, уехавшие на заработки в Батуми, вернулись оттуда со стеблями чая, которые были посажены в саду. Поначалу на стебли чая, рост которых не превышал 0,5 метров, никто толком не обратил внимания. Рабочие, которые привезли чайные стебли из Батуми, начали выращивать их сначала в садах, а затем на полях. Позже было выявлено, что чай самопроизвольно растет в лесных долинах и на равнинах.

Компетентные учреждения Османской империи разрешили производство чая после того, как было установлено, что он безвреден. Чай занял свое место в турецких завтраках в 19 веке в эпоху Танзимата.

После создания Турецкой Республики выращивание чая в провинциях Ризе и Трабзон стало одной из отраслей экономики. Крупнейшая чайная фабрика была основана в Ризе в 1946 году, а в 1947 году чай стал выпускаться в качестве товара.

Сегодня чай является одним из самых популярных и широкоиспользуемых напитков в мире после воды и является неотъемлемой частью турецкой кухни и культуры. Турция занимает четвертое место в мире по производству чая и первое по потреблению (3,5 кг на душу населения).

В настоящее время в Турции в индустрии чая работают около 1 миллиона человек.

Чем турецкий чай отличается от других чаев?

Турецкий чай - единственный чай в мире, который не растет в тропических зонах. В Турции чай выращивают в основном в областях Ризе и Трабзон. В мире традиция выращивания чая в континентальном климате встречается только в Турции. Кофейни в Турции предназначены в основном для распития чая. Турецкий чай, который пьют в тонкой стеклянной посуде, готовится в двухъярусных чайниках.

В связи с особой ролью турецкого чая в гастрономии, существует множество устойчивых словосочетаний, пословиц и поговорок на турецком языке. Чай - это связь, которая способствует общению между людьми.

29 марта турецкий культурный центр имени Юнуса Эмре приглашает всех на фестиваль турецкого чая, а также отведать симиты (бублики с кунжутом) и сыры.

В рамках чайного фестиваля Алия Сулейменова и Хасан Балташев исполнят для гостей турецкие песни.

В мероприятии примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи, депутаты Парламента, представители дипломатического корпуса в столице, сотрудники университета и студенты.



