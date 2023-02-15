Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Фестиваль Tartyl Fest является крупнейшим в мире – рекордсмен Айтым Жакупов

    15 Февраля 2023, 10:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проходящий в Казахстане фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию является крупнейшим в своем роде спортивным мероприятием в мире. Об этом сообщил бренд-амбассадор проекта – рекордсмен по street workout Айтым Жакупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня Казахстан является страной номер один в мире по развитию направления street workout, потому что Казахстан – единственная страна, которая поддерживает это направление на государственном уровне. Один из показателей сегодня – практически в каждом дворе есть специализированные площадки по workout. Плюс ко всему фестиваль Tartyl Fest проходит впервые в мире в таком масштабе», - сказал он в эфире программе «Оян» на телеканале «Хабар».

    При этом, как отметил один из организаторов фестиваля Еркин Ташев, самое главное в фестивале – это, что многие спортсмены через участие в проекте могут стать ближе к своим целям и мечтам. Финалисты Tartyl Fest, лица команды Казахстана, поедут на чемпионат мира street workout.

    Айтым Жакупов подчеркнул, что street workout – это доступный многим вид спорта, который начинается с турников во дворе. А ежедневные тренировки – это рычаг, чтобы развить в себе дисциплину, а также привести в порядок психологическое состояние.

    «Каждый день тренировки в спортзале – это маленькая прожитая жизнь, потому что там есть свои трудности, и чтобы их преодолеть, чему-то научиться, нужно каждый день тренироваться», - добавил рекордсмен.

    Ранее сообщалось, что гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию Tartyl Fest пройдет 18 февраля в Астане.

    Призовой фонд составит 54 млн тенге. Победитель гранд-финала за первое место получит 3 млн тенге, призовые за второе место составят 2 млн тенге, за третье – 1 млн тенге.

    В гранд-финале примут участие 170 спортсменов, добившихся наилучших результатов в ходе региональных отборочных соревнований в 9 возрастных категориях. Возраст участников – от 14 лет до 51 года.

    Соревнования пройдут в Конгресс-центре на территории EXPO в 12.00, также будут транслироваться в прямом эфире телеканала Jibek Joly.

    Инициатор турнира – Фонд поддержки талантов DARA при Президенте РК. Автор идеи проекта – известный казахстанский продюсер Нурлан Коянбаев.

    Первый республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest прошел с 10 июля по 6 сентября 2022 года в 20 городах страны. Правила соревнований простые – подтянуться правильно и больше всех. Всего в каждом городе выбрали 27 победителей и призеров, список можно посмотреть здесь.

    Рекорд по количеству подтягиваний – 50 раз – принадлежит 33-летнему Евгению Наму из Тараза. Всего же в турнире Tartyl Fest приняли участие более 7000 казахстанцев.


    Фото: пресс-служба Tartyl Fest

    Автор:

    Анеля Касымова

    Спорт Общество Tartyl Fest
    Новости по теме
    Новости по теме
    Гимнаст Нариман Курбанов выиграл этап Кубка мира в Дохе
    Лионелю Месси угрожает аргентинский наркокартель
    Фейк: Через металлодетекторы нельзя проходить чаще 20 раз в год
    Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев завоевал «серебро» турнира Grand Slam
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров