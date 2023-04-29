Фестиваль студенческого творчества провели в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Ко Дню единства народа Казахстана в Абайской области провели фестиваль студенческого творчества, на котором показали, насколько близки культуры всех этносов нашей страны в самых различных сферах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Это и кулинария, и музыка, и литература, где свои таланты продемонстрировали студенты колледжей Абайской области , а также нескольких российских учебных заведений.

Фестиваль студенческого творчества «Под единым шаныраком» посвящен Дню единства народа Казахстана и призван способствовать межнациональному согласию, сотрудничеству, сохранению общего культурного и информационного пространства.

Его организаторами уже много лет является Колледж радиотехники и связи, который также пригласил принять участие преподавателей и студентов нескольких российских вузов, с которыми у колледжа налажено профессиональное сотрудничество. Между тем теперь, после образования области Абай, в фестивале принимают участие и колледжи сельских районов. «Колледж радиотехники и связи традиционно проводит фестиваль этнокультур, и в этом году мы проводим его на областном уровне с международным участием, — сказала заместитель директора по воспитательной работе колледжа Гульназ Есембаева. – В нем принимает участие Томский университет систем управления и радиосвязи, Алтайский промышленный колледж и колледжи Семея и районов. Главная цель фестиваля – это развитие межэтнического согласия, возможность творческого общения для молодежи, выявление новых талантов. Особенности кулинарного искусства народов Казахстана можно было оценить уже перед входом в концертный зал Дворца творчества детей и молодежи. Самые аппетитные и красиво оформленные изделия казахской, татарской, русской, уйгурской, грузинской кухни представили студенты и преподаватели Бородулихинского колледжа, Медицинского колледжа «Семей», Аягоза, Аксуата, Жарминского района. В основном действии фестиваля гостям рассказали о значении праздника Дня единства народа Казахстана, а участники показали творческие номера.



