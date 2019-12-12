Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Фестиваль ремесленников прошел в Семее

    12 Декабря 2019, 22:12

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее ко Дню Независимости РК прошел фестиваль ремесленников, передает МИА «Казинформ».

    В фестивале приняло участие около 30 мастеров. На выставке они представили свои лучшие работы. Это не только сувениры и украшения, но деревянные скульптуры, казахские национальные костюмы, предметы быта и музыкальные инструменты. Большая часть работ была выполнена в национальном колорите.

    «Наши ремесленники у нас порой остаются без внимания. Мы таким образом решили их поблагодарить. Ведь представленные изделия очень красивые, и они станут украшением любого праздника», - отметила директор Дома Дружбы г. Семей Надежда Шарова.

    В ходе фестиваля были подведены итоги года, а отличившие ремесленники награждены благодарственными письмами. Завершилась выставка праздничным концертом.

    Фото: Инфоцентр г. Семей

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Культура Рухани жаңғыру
    Новости по теме
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски