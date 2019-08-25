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    Фестиваль «Otbasy Fest» прошел в Шымкенте

    25 Августа 2019, 21:46

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Центральном парке Шымкента прошел фестиваль «Otbasy Fest», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии, направленном на укрепление института семьи и пропаганду ценностей брака, приняли участие жители города, около 100 воспитанников детских домов, сотрудники различных управлений и СМИ. Фестиваль организован городским Управлением по делам семьи, детей и молодежи, и Молодежным ресурсным центром.

    В общей сложности в фестивале приняли участие около 500 человек. Были организованы секции для жителей города и членов их семей, уголок консультаций, проведены спортивные тренировки, детям показали мультфильмы, состоялись конкурсы, игры, кулинарный фестиваль.

    «Это мероприятие проводится в нашем городе во второй раз. В прошлом году фестиваль был посвящен, в основном, маленьким детям, в этом году – школьникам. Фестиваль продлился один день. В ходе акции проведена концертная программа с целью совершенствования талантов воспитанников детских домов. Кроме того, выступили артисты цирка и кукольного театра», – сказала руководитель отдела Шымкентского городского Молодежного ресурсного центра Динара Оралова.

    Также проявили активность дети, оставшиеся без попечения родителей.

    В ходе фестиваля жители города могли получить консультации юристов. свои услуги п редставили специалисты по визажу, маникюру, и парикмахеры.

    Кроме того, состоялся показ мод для детей и взрослых, тимбилдинги для всех семей. Победителям веселые конкурсов и игр вручили призы.

    Участникам фестиваля раздавали мороженое и сладости. Воспитанникам детских домов №3 и №4 при спонсорской поддержке швейной фабрики «Гаухар тас» была вручена школьная форма.

    Автор: Айнур Акбаева

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Рухани жаңғыру Шымкент
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