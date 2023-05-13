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    Фестиваль «Отан отбасынан басталады» прошел в ВКО

    13 Мая 2023, 16:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске стартовали мероприятия, посвященные Международному Дню Семьи. Так, в Левобережном комплексе «Этнопарк» сегодня прошел Фестиваль «Отан отбасынан басталады», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

    Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.

    Традиционное мероприятие в честь Дня Семьи открылось с концерта с участием семейных коллективов. Также в насыщенную программу праздника вошли спортивные семейные эстафеты, ярмарка ремесленников, распродажа игрушек и сувениров ручной работы.

    В своем поздравлении заместитель акима Восточно-Казахстанской области Дархан Сапанов отметил, что такие мероприятия объединяют всех членов семьи и дарят участникам яркие эмоции и впечатления, а крепкая семья, как известно, - залог стабильности государства. В свою очередь, гости фестиваля рассказали, что после подобных событий всегда остаются прекрасные воспоминания, к которым хочется обращаться снова и снова.


    «У истоков всего - семья. В народе неспроста говорится «Родина начинается с семьи». Ведь крепкая семья во все времена была основой общества. И подобные мероприятия еще раз доказывают, что будущее в тех семьях, где берегут и ценят друг друга, чтут семейные традиции и всегда действуют в команде», - сказала участник фестиваля Куаныш Еркын.

    Особое внимание посетителей вызвала выставка картин, написанных воспитанниками художественной школы города Усть-Каменогорска. Ребята в своих работах отразили семейные ценности, образы семьи, любви и заботы друг о друге.

    Отметим, в рамках Дня семьи в регионе также запланированы подведение итогов конкурса «Шығыстың ең үздік отбасы» и конкурс «Қыз - ұлт болашағы».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Патриотизм Общество
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