Фестиваль национальной кухни прошел в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане прошел республиканский фестиваль национальной кухни «Тойказан», организованный областным управлением туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главными целями мероприятия стали реализация госпрограммы «Рухани жаңғыру», демонстрация богатства и разнообразия культуры, традиций, обычаев всех этносов, проживающих в регионе, предоставление возможностей для местных товаропроизводителей продемонстрировать весь свой потенциал», - отметили организаторы.

В рамках фестиваля были представлены экспозиции местных ресторанов и кафе, специализирующихся на приготовлении национальных блюд. Все это сопровождалось яркой концертной программой филармонии имени Суюнбая и других творческих коллективов, а также театрализованными представлениями.

«Талдыкорган является центром региона, который сам по себе является лидером в туризме Казахстана. Этот фестиваль должен развиваться и дальше (...). У нас проживают представители многих этносов. У каждого есть свои уникальные традиции. Все традиции надо собирать, культивировать и преподавать в таком виде, в форме фестивалей. Сам по себе фестиваль - это магнит, который позволяет привлечь людей. Пусть ориентация только на еде, но с едой вместе они будут впитывать культуру, обычаи, традиции, наши природные ресурсы, культурные памятники», - отметил в ходе церемонии открытия заместитель председателя правления национальной компании "Kazakh tourism" Тимур Дюсенгалиев.

Вниманию гостей также было представлено парадное шествие областных этнокультурных объединений, символизировавшее единство и согласие всего многонационального народа Казахстана.



