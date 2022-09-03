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    Фестиваль классической музыки прошел в Алматы под открытым небом

    3 Сентября 2022, 00:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фестиваль классической музыки «Көк-Төбе Опера-2022» вновь собрал под открытым небом алматинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Праздник оперы стал традиционным мероприятием, проводимым в преддверии Дня города.

    «Фестиваль в этом году проводится в пятый раз. В 2020-2021 годах по понятным причинам во время карантина он не проводился. Жителей города ждет насыщенная программа. Перед зрителями выступили более 150 артистов театра, в том числе приглашенные гости. Мы видим большой интерес со стороны алматинцев, ведь классика актуальна всегда», - сказал соорганизатор фестиваля, заместитель директора Казахского национального театра оперы и балета имени Абая Дулат Токанов.

    В этом году в программу включены фрагменты наиболее узнаваемых симфонических произведений, знаменитые оперные и балетные шедевры мировой классики - «Дон Кихот», «Севильский цирюльник», «Щелкунчик», «Кармен», «Турандот», «Көзімнің қарасы», «Желсіз түнде жарық ай» и т.д.

    Бессмертные произведения Абая, Верди, Пуччини, Россини исполнили солисты КазНТОБ имени Абая, международной оперной академии Astana Opera, а также приглашенный гость - испанский оперный певец Оскар Марин.

    Ранее аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что акимат готовит программу к празднованию Дня города, который ежегодно отмечается в третье воскресенье сентября.

    4 сентября в сквере им. Чокана Валиханова также состоится концерт в рамках празднования Дня города.

    В последний раз алматинцы масштабно отмечали День города в 2019 году в парке Первого Президента. В 2020-2021 годах все мероприятия проходили в онлайн-формате.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Культура
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