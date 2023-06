Фестиваль Hollywood Music in Media Awards признал музыку к фильму «Qazaq history of the golden men» лучшей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова встретилась со всемирно известным мастером горлового пения Едилем Хусаиновым. Помимо владения уникальным искусством пения горлом, он является композитором, исследователем фольклора и мультиинструменталистом, играющим на многих казахских музыкальных инструментах, среди которых жетыген, сыбызгы, сазсырнай, шанкобыз и другие народные струнные щипковые, а также клавишные инструменты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта. Актоты Раимкулова тепло поздравила Едиля Хусаинова с еще одним мировым признанием – победой на кинофестивале в Голливуде. «Вчера пришла очень хорошая новость из Лос-Анджелеса - на кинофестивале в Голливуде документальный фильм «Qazaq history of the golden men» получил премию за лучшую музыку. Пусть это будет нашим подарком к 30-летию независимости Казахстана!», - рассказал об успехе Едиль Хусаинов. К слову, обладателей голливудской награды в каждой номинации данного конкурса определяют члены Общества композиторов и авторов песен, Американской телевизионной академии, Национальной академии искусства и науки звукозаписи, музыкальной секции Академии кинематографических искусств и наук, представители организаций по защите авторских прав, а также избранные музыкальные журналисты и менеджера. Авторы фильма – режиссер Игорь Лопатенок, сорежиссер – обладатель премии «Оскар» Оливер Стоун, композитор Карл Силиотто. В этом фильме все звуковые дорожки были записаны симфоническим оркестром Astana Opera под управлением заслуженного деятеля РК, дирижера Абзала Мухитдинова. В композиции к фильму прозвучало необычное для европейского и американского слуха горловое пение в исполнении Едиля Хусаинова. Это техника пения с необычной артикуляцией в глотке или гортани, характерная для традиционной, особенно культовой, музыки тюркских народов, а также тех, что населяют Сибирь, Монголию и Тибет. Как пояснил Едиль Хусаинов – сущность горлового пения заключается в том, что певец поет одновременно два звука: основной и обертон к нему. Из нескольких существующих стилей, в этом фильме был использован стиль комей – наиболее известная манера горлового пения, который исполняется при помощи зажатых звуков. Помимо горлового пения, Едиль Хусаинов виртуозно сыграл в фильме на сыбызгы, сазсырнае, шанкобызе. Музыку к нему украсила и неповторимая игра на кобызе Ерлана Сабита, на ударных инструментах – Малика Даутова и Абулхаира Абдрашева. «Благодаря совместному творчеству вы создали такую прекрасную работу, которая была высоко оценена жюри фестиваля», - сказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова. Она пожелала Едилю Хусаинову и его коллегам по совместной работе дальнейших творческих успехов и новых достижений на благо отечественной культуры.