Фестиваль «Грани Востока» состоялся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В минувшие выходные в столичном парке «Жетісу» состоялся фестиваль «Грани Востока» цикла «День этноса», организованный Ассамблеей народа Казахстана города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аssembly.kz.

Казахстан – многонациональная страна, где в гармонии и согласии проживает более 130 народов. Каждый этнос бережно хранит свою многовековую традицию и культуру, музыку, песни и танцы.

В рамках мероприятия творческие коллективы этнокультурных объединений столицы подготовили и продемонстрировали свои самые лучшие номера, представляющие их самобытность и культуру.

По словам организаторов, данный фестиваль направлен на популяризацию культуры и традиций этносов, проживающих в столице, и демонстрирует достижения этнокультурных объединений города.

Как отметила заведующая Секретариатом ассамблеи народа Казахстана г. Нур-Султан Ляззат Кусаинова, зрители получили возможность не только увидеть творчество этнокультурных объединений, но и познакомиться с обрядами, традициями разных этносов, отведать блюда национальных кухонь.

«Как гласит выражение: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», мы ежедневно пересекаемся с культурами, языками народов, населяющих нашу республику. В повседневной жизни мы не замечаем этого, но такие мероприятия дают возможность увидеть всю многогранность, красочность, ценность традиций независимо от того, какому этносу они принадлежат. В любом случае, это интересно, познавательно и поучительно. В наше нелегкое время, приверженность к народным обычаям и традициям, изучение родных языков способствуют воспитанию здорового гражданина страны. Человек, интересующийся народной культурой, изучающий языки других народов, не стоит на месте, развивается, растет, и такие люди — главное богатство нашей страны», — заключила Ляззат Кусаинова.

Хор «Ченрю» Этнокультурного объединения корейцев города Нур-Султан

Фестиваль начался с исполнения песни «Чиндо ариран» хором «Ченрю» этнокультурного объединения корейцев города Нур-Султан. Также музыкальные традиции разных народов представили художественные коллективы татарского, башкирского, уйгурского, узбекского, кыргызского, курдского, каракалпакского этнокультурных центров.

Танцевальный коллектив Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана

Хорошее настроение подарили зрителям танцевальный коллектив Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана с танцами «Байрам» и «Кашкар кыз», дефиле этнического каракалпакского костюма общественным объединением «Жайхун», гимнастический танцевальный номер от «Кыргызстан-Астана», музыкальный номер от Амиры Пулатовой и Ляли Усабаевой.

Дефиле от «Каракалпакского этнокультурного объединения «Жайхун»

Татаро-башкирский культурный центр «ТАҢ»

Татаро-башкирский культурный центр «ТАҢ»

Амира Пулатова, «Узбекский этнокультурный центр г. Нур-Султан»

Акшолпан Балтабаева ОО «Кыргызстан-Астана»

Творческий коллектив Татаро-башкирского культурного центра «ТАҢ» продемонстрировал театрализованную постановку праздника «Сабантуй» с песнями, играми и танцами.

Узбекский этнокультурный центр г. Нур-Султан и хореографический коллектив «Астана»

Концерт продолжился красочным представлением узбекского обычая «Келин салом» в исполнении танцевального коллектива «Астана гунчалари» и «Астана».

Демонстрация дунганской свадебной прически

Наибольший интерес зрителей вызвала демонстрация дунганской свадебной прически этнокультурным дунганским центром «Юнчи».

Этнокультурный дунганский центр «Юнчи»

По словам руководителя дунганского центра Зульфии Муханзаевой, такую прическу невозможно сделать в салоне красоты. Искусство создания традиционной свадебной прически передается у дунганских женщин из поколения в поколение.

Чтобы уложить дунганскую прическу используется много геля-фиксатора и нитей, и затем дополняют цветами и головным свадебным украшением.

Кульминацией праздничного мероприятия стал сбор кереге юрты представителями всех этнокультурных объединений. Как известно, казахская юрта – традиционное жилище, олицетворяющее символ Родины, древней культуры казахского народа, а шанырак представляет собой духовное единство и родство всего народа Казахстана.