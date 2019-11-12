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    Фестиваль граната проходит в Азербайджане

    12 Ноября 2019, 17:00

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Гранат - символ Азербайджана, ему в этой стране придают особое значение. Гранату посвящен праздник. Он торжество проходит в дни сбора этих плодов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Местные жители очень трепетно относятся к празднику, который отмечается с 2006 года. В дни празднования проходят всевозможные выставки, где представлены разные сорта граната, вкусности, сделанные из этого фрукта, сок и другое.

    Традиционно в последние дни октября и начале ноября в Гейчайском районе Азербайджана, считающемся центром по выращиванию граната, проводится фестиваль, посвященный окончанию сбора урожая. Здесь выращивается почти все сорта этого плода. Корреспонденту Казинформа удалось побывать на этом фестивале.

    В мероприятии участвуют все хозяйства, занимающиеся его выращиванием, и представляют свой урожай. Гранаты бывают разных размеров и сортов, встречаются плоды весом более 1 кг.

    Гостям праздника показали гранатовые деревья с плодами. Участвующие в фестивале коллективы создают из зерен граната государственные символы и различные фигуры. На празднике всё, что представлено вниманию гостей, сделано из граната, или же связано с ним.

    Ежегодно в гранатовых садах собирают несколько десятков тысяч тонн сладких плодов, часть которых экспортируется.

    Гранат используется не только для употребления в пищу, но и в лечебных целях, отвар корня применяют как обезболивающее, сок используют для стабилизации давления, мякоть - для улучшения аппетита.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Азербайджан Общество
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