Фестиваль этносов прошел в департаменте УИС ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В департаменте УИС на востоке страны широко отметили День единства народа Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС ВКО.

День единства - это и еще один повод вспомнить о предках и надеть национальные костюмы, считают и сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы Восточно-Казахстанской области. В честь праздника Дня Единства народа Казахстана форму здесь сменили на камзолы, вышиванки, арахчыны и тюбетейки.

В системе УИС служат около 10 представителей разных национальностей, среди них узбеки, азербайджанцы, украинцы, корейцы, татары, грузины и белорусы.

«Главная цель проекта – сохранить традиции и обычаи разных этносов, проживающих на территории Казахстана. Мы сделали 7 юрт. В эти дни мы отмечаем праздник, который дорог и близок каждому. Это возможность нам всем поближе познакомиться с традициями нашего многонационального народа. Мы уже давно отмечаем праздники, которые стали общими», - заместитель начальника учреждения №16 КУИС МВД РК Бакытжан Ниязбеков.

В День единства народа Казахстана все они собрались под одним шаныраком в юрте.

На фестивале этносов сотрудники департамента УИС и учреждений разыгрывали сценки, пели песни, танцевали и даже могли продемонстрировать свое кулинарное мастерство, приготовив национальные блюда.

По словам организаторов, подобный проект помогает сотрудникам лучше познакомиться с традициями и обычаями разных этносов, проживающих на территории Казахстана.

В течение месяца сотрудники готовились к фестивалю, шили костюмы, изучали песни и танцы. Оттачивали мастерство игры на национальных инструментах. И призовые места были распределены среди лучших и отмечены грамотой руководства департамента УИС.

Фестиваль подарил возможность, как участникам, так и гостям мероприятия лучше узнать народный колорит, искусство, творчество и традиции разных этносов, проживающих в нашей стране.