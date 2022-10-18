Фестиваль драматических театров Казахстана стартовал в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - XXVIIІ Республиканский фестиваль драматических театров Казахстана начал свою работу в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В этом году грандиозное мероприятие посвящено 100-летию выдающейся актрисы театра и кино, народной артистки СССР, лауреату Государственной премии Казахстана Шолпан Жандарбековой. Также в рамках фестиваля запланированы мероприятия, посвященные 80-летию народного артиста Казахстана Кадыра Жетписбаева.

В мероприятии, которое продлится до 23 октября, примут участие 10 театров, прошедших отбор по решению экспертного совета. Оценивать постановки будет жюри, состоящее из известных театральных критиков.

«Этот фестиваль является одним из самых масштабных и значимых проектов в культурной жизни нашей страны. Он призван не только познакомить зрителей с творческими коллективами, но и предоставить возможность молодым актерам, режиссерам и сценаристам заявить о себе с большой сцены. При этом программа фестиваля максимально обширная, что дает всем нам уникальную возможность сверить часы по самым актуальным вопросом», - сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев в рамках официальной церемонии открытия.

По словам министра, именно творческий путь Шолпан Жандарбековой является ярким примеров верности любимому делу и настоящего профессионализма.

В фестивале примут участие:

Жезказганский казахский музыкально-драматический театр имени С. Кожамкулова;

Казахской государственной академический театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова;

Государственный театр драмы и комедии имени А. Мамбетова;

Государственный русский драматический театр имени Ф. Достоевского;

Акмолинский областной русский драматический театр;

Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева;

Карагандинский областной академический казахский драматический театр имени С. Сейфуллина;

Государственный академический русский театр имени М. Горького;

Туркестанский музыкально-драматический театр;

Республиканский академический немецкий драматический театр.