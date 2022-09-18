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      Актюбинская область

    Фестиваль цветов состоялся в Актобе

    18 Сентября 2022, 16:46

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Проспект Абая в Актобе украсили яркие цветы. В фестивале под названием «Мир цветов» приняли участие предприятия города, индивидуальные предприниматели, коллективы учебных заведений, детских садов и внешкольных организаций, а также цветоводы-любители. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

    Всего поступило 156 заявок на участие. В открытии фестиваля, посвященного 90-летию Актюбинской области, принял участие глава региона Ералы Тугжанов.

    «Такие познавательные мероприятия с участием жителей должны стать традиционными, фестиваль побуждает к бережному отношению к природе, к родному краю, приобщает к красоте окружающей среды. С привлечением специалистов, занимающихся цветоводством, озеленением, можно благоустроить город, сформировать собственную уникальную декоративную архитектуру», - сказал Е. Тугжанов.

    Популярные цветочные салоны города и садоводы-любители за лучшие цветочные композиции были награждены в 9 номинациях. Горожане получили возможность приобрести на выставке-ярмарке не только цветы, но и различные сорта чая и меда, многолетние саженцы. Мероприятие продолжилось концертной программой местных деятелей культуры.


    Кадры из видео


    Актюбинская область Дата Актобе
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