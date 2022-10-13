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    Фестиваль «Азия дауысы» планируют возродить в Алматы

    13 Октября 2022, 17:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Акимат Алматы совместно с Министерством культуры и спорта планирует возродить «Азия дауысы» и другие исторически сформированные музыкальные фестивали и ивенты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители Ауэзовского района во время встречи с акимом предложили развивать культуру и музыку в городе при помощи больших мероприятий.

    «Недавно я посетил концерт Димаша Кудайбергена, там было более 30 тыс. человек, из них половина – туристы. Хотелось бы, чтобы такие концерты проходили чаще, тем самым у города будет возможность стать музыкальной столицей – люди будут приезжать, создаваться рабочие места. У нас есть известный диджей Иманбек, которого тоже можно пригласить. У Алматы есть возможности развивать культуру и музыку», - обратился к акиму житель города Алматы.

    Глава мегаполиса заявил, что в программе развития Алматы, который поддержал маслихат, есть грандиозные планы.

    «Планируется не менее постоянных 30 мероприятий, чтобы люди могли каждый год приезжать к нам, мы работаем над этим. Совместно с Министерством культуры и спорта есть в планах возродить «Азия дауысы» и другие исторически сформированные музыкальные фестивали и ивенты. По концерту Димаша Кудайбергена – это был первый эксперимент за 25 лет, который провели на Центральном стадионе. Он прошел достаточно успешно. На «Медеу» хотим вернуть горный фестиваль», - сказал Ерболат Досаев.

    В 2020 году на 63-м году жизни умер один из основателей музыкального телевидения в Казахстане, организатор и бессменный руководитель грандиозного фестиваля «Азия дауысы» Мурат Иргалиев.

    Азия дауысы (Голос Азии) — музыкальный международный фестиваль, проводившийся ежегодно в Алматы с 1990 по 2005 годы. В разные годы по приглашению организаторов на конкурсе были гостями известные зарубежные исполнители: Патрисия Каас, Пупо, Тото Кутуньо, Джимми Саммервиль, Митхун Чакраборти, Сонер Ариджа, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, «Бони М», «Хаддуэй».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Культура Акимат Минкультуры Димаш Кудайберген Общество
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