Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Ферросплавный завод введут в эксплуатацию в Карагандинской области

    28 Сентября 2021, 10:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие ключевые проекты будут запущены до конца года в Казахстане, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из ключевых проектов до конца года планируется ввести в эксплуатацию следующие проекты: Первое - проект по расширению Актогайского ГОКа в Восточно-Казахстанской области (ТОО «KAZ Minerals Aktogay»), что позволит увеличить мощность переработки сульфидной руды в 2 раза до 50 млн тонн в год и обеспечить производство меди до 190 тысяч тонн в год. Это 90% рост», - сказал Бейбут Атамкулов.

    Было отмечено, что предприятием внедрены элементы Индустрии 4.0, а именно система цифрового мониторинга всего горно-производственного процесса от добычи руды до выпуска продукции. Оцифровка позволяет повысить эффективность производственных процессов и оптимизировать работу предприятия.

    Второе. Первый проект в Казахстане по производству алюминиевой банки в городе Шымкент.

    «Сейчас мы импортируем 700 млн алюминиевых банок в год. Реализация данного проекта обеспечит внутреннюю потребность пищевой промышленности на 65% (500 млн единиц в год)», - пояснил Бейбут Атамкулов.

    Третье. Проект по строительству Сарыаркинского ферросплавного завода в Карагандинской области, ТОО «Qaz Carbon» (Каз Карбон). Предприятием используются инновационные технологии для получения высококачественных ферросплавов и марганцев агломератов. Выпускаемая продукция полностью ориентирована на экспорт (США, Япония, Корея, Турция и страны Европы).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Инвестпроекты Карагандинская область Промышленность Экономика МИИР РК Правительство для граждан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    Cтартовал международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын»
    Сильный ветер сорвал искусственный газон вместе с детьми в Караганде
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО