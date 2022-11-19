Ферросплавный завод планируют построить инвесторы в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В регионе рассматривается инвестиционный проект строительства завода по производству ферросплавов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров провел встречу с представителями индийской компании Monnet Group. В ходе встречи стороны обсудили проект по строительству завода по производству ферросплавов на территории Жамбылской области.

На заводе будет налажено производство высококачественного ферросиликомарганца. Планируется создание 450 постоянных рабочих мест. Мощность завода составит 35 тысяч тонн продукции.

«С первых дней независимости Казахстан поставил задачу постоянного совершенствования инвестиционного климата. В рамках государственных программ инвесторам оказывается всесторонняя поддержка», - отметил Нуржан Календеров.

Директор компании Monnet Group Рунгта Маниш выразил уверенность в том, что проект внесет свой вклад в экономическое развитие области.

По итогам встречи между акиматом Жамбылской областью и индийской компанией подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Это не первое в регионе производство ферросплавов. Как сообщалось ранее, в 2010 году в Таразе на базе бывшего химического завода АО «Химпром» был введен в эксплуатацию проект организации производства ферросиликомарганца, расширения и модернизации ферросплавного производства. Проект финансировался за счет собственных средств учредителя ТОО «Центрально-азиатская инвестиционная консалтинговая компания», а также АО «Банк развития Казахстана». В течение пяти лет в производство было инвестировано более 11,5 млрд тенге - из них собственных 4,3 млрд тенге, заемные средства составили 7,2 млрд тенге.

Проект модернизации Таразского металлургического завода позволил создать в Жамбылской области предприятие новой для региона отрасли - металлургии - предприятие высокой производительности, выпускающее высококачественную экспортоориентированную продукцию.



