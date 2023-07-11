Фермеры vs Грета Тунберг: пикеты из-за нового закона о природе проходят во Франции

СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - На этой неделе во французском городе Страсбург проходит выездная сессия Европарламента, на которой в числе других законопроектов рассматривается закон «О восстановлении природы», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Данный законопроект вызвал несколько месяцев напряженных дебатов среди основных фракций Европарламента. Рассматриваемые нормы юридически предписывают то, чтобы к 2030 году вернуть к естественному состоянию в Евросоюзе не менее 20% поверхности суши и моря, спасти и приумножить биоразнообразие, которому угрожают изменения климата.

Закон также предусматривает сокращение использования химических пестицидов на 50% к 2050 году.

Законопроект получил широкую поддержку со стороны зеленых, левоцентристских политиков Европарламента и экологических организаций.

Однако именно эта новелла вызвала резкую реакцию ряда политических сил Евросоюза.

Так, христианские демократы и другие правые евродепутаты указывают, что в результате придется сократить сельскохозяйственные угодья, собирать меньше урожаев, поставить под угрозу продовольственную безопасность и благосостояние фермеров.

Поэтому во вторник движение вокруг здания Европарламента в г.Страсбурге было перекрыто французскими фермерами, которые приехали на своих тракторах для выражения протеста.

В свою очередь экологи проводят свои пикеты перед Европарламентом во Франции. Для защиты законопроекта в г.Страсбург специально приехала известная активистка Грета Тунберг.

Неоднозначность нового закона подчеркивает и гражданский активист Ниал Керли.

«Сегодня в Европарламенте рассматривается закон о восстановлении природы. Он предусматривает восстановление природы в Евросоюзе. Одновременно он связан с восстановлением экосистемы по всей Европе. Что это значит? Надо восстанавливать земли по конкретной схеме. Мы согласны с этим и поддерживаем восстановление природы. Но есть моменты в этом законе, которые беспокоят нас с точки зрения его реализации. Мы считаем, что изначально предложения не учли то, как он отразится на фермерах, производителях сельскохозяйственной продукции, рыбаках. Определенные принципы закона могут перевернуть все», - отметил гражданский активист.

По его мнению, планы Еврокомиссии нацелены на биоразнобразие, но не на восстановление. Поэтому, по его словам, закон заведомо провальный.

«Мы это говорили с самого начала. И теперь, когда все подходит к концу, нам действительно надо поставить точку. Показать наше неодобрение этого процесса. Законопроект был отклонен в комитете по сельскому хозяйству и рыболовству, окружающей среды Европарламента. Мы просим евродепутатов отложить проект закона в сторону перед голосованием, которое планируется на завтра. Дебаты продолжаются, поэтому мы устроили манифестацию сегодня, здесь, перед Европарламентом в Страсбурге», - сообщил Ниал Керли.