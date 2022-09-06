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    Фермеры РК приобрели 369 единиц сельхозтехники по программе льготного лизинга

    6 Сентября 2022, 12:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За месяц реализации Программы льготного лизинга в АО «КазАгроФинанс» поступило заявок на сумму 43,6 млрд тенге на приобретение 1089 единиц сельхозтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

    Из них уже профинансировано 369 единиц на сумму 16,6 млрд тенге.

    Условия льготного кредитования:

    1. срок лизинга – до 10 лет;

    2. ставка вознаграждения – 6 % годовых;

    3. первоначальный взнос (аванс) по лизингу – 0 %;

    4. льготный период по возврату основного долга – 1 год;

    5. сумма финансирования на одного лизингополучателя – не более 205 млн тенге и не более трех единиц самоходной сельскохозяйственной техники. Финансирование предоставляется не более одного раза в течение двухлетнего периода.

    «Программа льготного кредитования рассчитана на 20 лет и носит револьверный характер. Для ее реализации направлено 40 млрд тенге на приобретение порядка 1 тыс. единиц самоходной сельскохозяйственной техники отечественного производства», - напомнили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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