Фермеры раздали односельчанам сено в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Марафон добрых дел запустили фермеры Актогайского района Карагандинской области. Они раздали нуждающимся односельчанам сено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Благодаря инициативе руководителей крестьянских хозяйств «Нұр» и «Нұршат» сено в рулонах и тюках получили семь семей из сельских округов имени Абая и Караменде би.

«Помощь оказана нуждающимся семьям, пожилым людям, которые в силу разных обстоятельств не успели запастись необходимым количеством корма для скота. В Абайском сельском округе пяти семьям дали по сто тюков сена. В сельском округе имени Караменде би две семьи получили по четыре рулона», - рассказали в акимате Актогайского района.

Ещё одной семье помогли приобрести корм для скота по сниженной цене. Фермеры надеются, что их примеру последуют другие руководители крестьянских хозяйств.